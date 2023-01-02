Erzincan'da okul önlerinde denetimler sürüyor

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Son olarak yapılan denetimlerde, Anadolu İmam Hatip Lisesi, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi. Okulların çevresinde bulunan 14 iş yeri, 87 araç, 7 park-bahçe denetlenerek 229 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.