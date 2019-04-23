Erzincan'da “Okulda Tiyatro Var” etkinliği ile binlerce öğrenci tiyatro izledi

Şehir Tiyatrosu ekibi etkinlik kapsamında Nisan ayı boyunca 19 okulda ikişer seans teknolojinin çocuklara olumsuz etkilerini anlatan “Teknokolik” adlı skeci ücretsiz olarak sergiledi. Alperen Yavuz Koç'un yazdığı Oğuz Alpaslan'ın Yönettiği skeci yaklaşık 4 bin öğrenci izledi.

Şehir Tiyatrosu ekibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla ise Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Şehir Tiyatrosu Sahnesinde Saat 15.30'da ücretsiz olarak “Ah Gül O” adlı çocuk oyununu sergileyecekler.

“Okulda Tiyatro Var” etkinliği 23 Nisan programından sonra Erzincan'da tüm okullarda yapılmak üzere devam edecek.