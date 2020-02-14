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Erzincan'da okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı

Erzincan’da yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilirken, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı.

Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilirken, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı.


Erzincan merkez ve ilçelerinde önceki günlerde yağan yoğun kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından soğukların başladığı Erzincan'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar kendilerini sokağa attı. Çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Bazı çocuklar ise arkadaşlarıyla kar üzerinde top oynamayı tercih etti.



“Okullar tatil oldu, neşeliyiz”


Okul tatil olduğu için karın tadını çıkardıklarını ifade eden çocuklar, “Dün akşam öğrendik. Okullar tatil oldu, neşeliyiz, kar yağdığı içinde çok mutluyuz. Sabah dışarı baktığımızda çok kar vardı, bizde oyun oynamak istedik. Hemen kızaklarımızı da alıp dışarıya çıktık. Arkadaşlarımızla kartopu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. İyi ki okullar tatil olmuş” dediler.

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