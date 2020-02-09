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Erzincan'da okullara soğuk tatili

Erzincan’da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan'da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı.


Vali Arslantaş paylaşımında, “Sevgili öğrenciler; yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller” dedi.

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