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Erzincan'da Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Erzincan’da Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana gelen yangında ahşap paletler yanarak kül oldu.

Erzincan'da Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana gelen yangında ahşap paletler yanarak kül oldu.


Yangın, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü iletişim birimine gelen yangın ihbarı üzerine ekipler Organize Sanayi Bölgesi Ermina Turşu Fabrikası'na doğru harekete geçti. Kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap paletlerin alev alması ve rüzgârında şiddetlenmesi sonucu yangın geniş alana yayıldı. Yangın yaklaşık 30 metre ahşap palet istifli alanda meydana geldi. Çıkan yangın alanda bulunan diğer ahşap paletlere, iş makinesine ve fabrikaya sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla engellendi.


Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabilen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.


Yangının çıkış sebebi Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılıyor.

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