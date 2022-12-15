Erzincan'da ortak sınavlar değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında yapılan toplantıda İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından il genelinde ortaokullarda 5. 6. ve 7. sınıflar düzeyinde Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinden; liselerde 9. ve 10. sınıflar düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Coğrafya derslerinden 8-9 Kasım 2022 tarihinde yapılan 1. ortak sınavların genel değerlendirmesi ele alındı.

Ortak sınavlarla ilgili Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından, il genelinde yapılan sınav analizlerinin ele alındığı sunum katılımcılarla paylaşıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, ortak sınavları çok önemsediklerini, sınavın il genelinde başarıyla gerçekleştirildiğini, sınavda sorulan soruların ilgili alan öğretmenlerimiz tarafından kazanımlara uygun olarak titiz bir şekilde hazırlandığını belirtti. Gün, "Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi" (ÖDS), "yardımcı kaynaklar.meb.gov.tr", "ogmmateryal.eba.gov.tr", "matematik eba.gov.tr" gibi dijital platformlarının akademik başarının artırılması için önemli imkânlar barındırdığını bunların öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından etkili, sürekli ve yaygın bir şekilde kullanılmasının başarının artırılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti. Okul temelli mesleki gelişim ve hizmetçi eğitimler, okullarımıza gönderilen ödeneklerin zamanında ve usulüne uygun şekilde kullanılması gibi başlıkların da gündeme alındığı toplantı oldukça verimli geçti. İl Millî Eğitim Müdürü Gün gayretlerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.