Erzincan'da ortaokul müdürleri ile genel değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantı, il merkezinde bulunan 33 ortaokul müdürünün katılımı ile yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür Aziz Gün başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, okullarda hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli önlemlerin arttırılarak devam ettirilmesi gerekliliği, temizlik ürünleri ile ilgili bakanlığın yeterli miktarda kaynak sağladığı hususu, ihtiyaç duyan okullara diğer okullardan yardım yapılabileceği hususu belirtilerek okul ve veli işbirliği çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin ileriki eğitim yaşamlarında dahi sıkı takibinin yapılması gerektiği hususunun velilere anlatılması konusu vurgulandı.

Okul web sitelerinin kullanımı ve güncellenmesi ile ilgili çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi gerekliliği vurgulanan toplantıda Covid-19 salgın hastalıklarla mücadelede temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekliği üzerinde duruldu.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara maske ve el dezenfektanlarının, 2021-2022 yılı 1. eğitim-öğretim döneminde verilmesi ve en kısa zamanda dağıtılması konusunda hassasiyet gösterilmesi kararı alındı. Okulların acil ihtiyaçları, eğitim öğretim ile ilgili tedbirler, okulların hijyen durumu, destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili konular görüşüldü.

Okul müdürlerine bu zor süreçteki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aziz Gün, iyi dilek ve temennilerle toplantıyı sonlandırdı.