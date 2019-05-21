Erzincan'da ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı

Erzincan'da Ortaokullar arası Genel Kültür Bilgi yarışması "Quiz Show Junior" yapıldı.

Bu yıl 2'cisi düzenlenen ve 15 ortaokul arasında yapılan Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması Müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi. Bu sene 15 okulun yarıştığı programda Cumhuriyet Ortaokulu, Çukurkuyu Ortaokulu, Demirkent Toki Ortaokulu, Erzincan Ortaokulu, Gülhanım-Celal Toraman Ortaokulu, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Munzur Ortaokulu, Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu, Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu, Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu yer aldı.

Yarışmanın ilk turu yapıldıktan sonra Çukurkuyu Ortaokulu, Erzincan Ortaokulu, Gülhanım-Celal Toraman Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu ikinci tura kalmayı başardılar. İkinci turun sonunda Yunus Emre Ortaokulu birinci olurken; Erzincan Ortaokulu, Gülhanım-Celal Toraman Ortaokulu ikinciliği paylaştı ve Çukurkuyu Ortaokulu üçüncü oldu.

Özellikle final turunda öğrencilerin heyecanları görülmeye değerdi. Performansları göz dolduran öğrenciler kıyasıya bir rekabet içinde yarışmayı tamamladılar. Tur aralarında Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi ve Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından söylenen yabancı dilde şarkılarda büyük beğeni topladı.

Yarışmanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullar ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün elinden aldılar.