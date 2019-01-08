Erzincan'da örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ele alındı

Erzincan'da bulunan merkezi ve yerel yönetimlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütleri ile yurttaşların ortak anlayışıyla, kentin öncelik, sorun ve vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenerek, çözüme kavuşturulduğu Erzincan Kent Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın yanı sıra Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, kamu kurum yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk, düzenlenen toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, tüm yürütme kurulu üyelerine katılımları için teşekkürlerini iletti.

Toplantıda söz alan her katılımcı Erzincan'ın sosyo-ekonomik olarak kalkınmasına yönelik görüş ve fikirlerini tüm katılımcılara aktarma imkânı bularak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Bir önceki toplantıda görüşülen "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" konusunda Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan'a yönelik uygulanan ve yürüttükleri araştırma ve swot analizi sonucunda Erzincan'da "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin" yaygınlaştırılması için alternatif senaryoları, uygulanacak faaliyetleri, üretim modellerinin avantaj ve dezavantajları ile alternatif araziler üzerinde yapılan çalışmaları katılımcılara aktardılar.

Uygulanan analizde; "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin" Erzincan'da yapılması adına üzerinde durulan 10 sebep içerisinde; "Erzincan'ın mikro klima iklime sahip olması, temiz ve zengin su kaynaklarının bulunması, sebze yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapılması, Erzincan'a komşu illerin fazla olması, tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan tarım arazilerinin bulunması, ulaşım imkanlarına sahip olması, yayla sebzeciliğine uygun olması, merkez ve Üzümlü ilçelerinde hal bulunması, Erzincan'da örtü altı sebze yetiştiriciliğini destekleyen kaynakların olması ve Erzincanlı genç nüfusun taleplerinin olduğu bildirildi.

Toplantının devamında; yıllık domates ve marul gibi sebzelerin alınabileceği, yetiştiricilik periyodunun uzayacağı, birim alandaki bitki sayısı ve verimin artmasına, birim alandan maksimum gelirin sağlanmasına ve çevresel faktörlü hastalık ve zararlıların önüne geçilebilmesi yönünden "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin" Erzincan için büyük bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açık ve örtü altındaki sebze yetiştiriciliğine yönelik yapılan oranlarda ise açık alanda yapılan sebze yetiştiriciliğinin maliyeti 3,500 TL/da iken, örtü altındaki sebze yetiştiriciliğinin maliyeti ise 60.000 TL/da olarak kıyaslandı. 15 yıllık periyotta ise açık alanda yapılan sebze yetiştiriciliğinin toplam net geliri 67,500 TL/da iken, örtü altındaki sebze yetiştiriciliğinin toplam net geliri ise 414.862 TL/da olarak analiz edildi.

Üretimin artması sonucunda ise; pazar imkânının ve iş istihdamının artması, sanayinin gelişmesi, modern plastik yüksek tüneller ile homojen kalitede sebze üretiminin sağlanması, markalaşmanın sağlanması, tarım nüfusunun gençleşmesi, geriye göçün sağlanması, çiftçi gelirlerinin ve refah ortamının artması hedefleniyor.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'in yapmış olduğu sunumlarının ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'da toplamda 303 yatırımın devam ettiğini hatırlatarak, bu yatırımların toplam maliyetinin 5, 6 milyar TL olduğunu bildirdi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuşmasının devamında; "KUDAKA toplantısında, Eksisu sazlığında saatte 850 metreküp karbondioksit gazının havaya salındığı konusunu gündeme getirdik. 4 milyon 500 bin TL'lik bir kaynak ayırdık. Oraya bu karbondioksit gazını depolayıp, sıvılaştıran bir sistem koyacağız. Çok ciddi bir yatırım olacak. 50 kişilik istihdam belki az olabilir fakat tamamı üniversite mezunu gençlerimizin mühendis ve teknikerlerinden oluşacağı için çok kıymetli bir istihdam sahası oluşacak.

Ayın 15'inde mandıranın makinalarını alıyoruz. Şuanda ihale ilanındayız. Söz verdiğimiz gibi Mart ayına inşallah ayran içmeye fabrikamıza gideceğiz. Ayın 24'ünde hastanemizin ihalesi yapılıyor. İnşaat sezonunun açıldığı 15 Nisan itibariyle de kaldığı yerden devam edecek." diye konuştu.

Daha sonra tüm katılımcıların proje teklifleri görüşülerek, karara bağlandı.