Erzincan'da örtü yangını ağaçlara sıçramadan itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan Çağlayan yolu üzeri Yeşilyurt Mahallesi civarında bugün öğle saatlerinde başlayan örtü yangını vatandaşları korkuttu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri örtü yangınına müdahale ederek alevlerin ağaçlara sıçramasının önüne geçti.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.