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Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1'i uzman çavuş 2 ölü

Erzincan’ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde bulunan 1’i uzman çavuş toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş da yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde bulunan 1'i uzman çavuş toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş da yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirip izin dönüşü 61 TY 262 plakalı otomobille yola çıkıp görev yerleri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine giden 2 askerle bir yakınları, Mercan beldesinde trafik kazası geçirdi. Uzman Çavuş Mevlüt Gedikci idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Orhan Çalışır ile yakını Ümit Çetin hayatını kaybetti, sürücü Uzman Çavuş Mevlüt Gedikci ise ağır yaralandı.


Yaralı Gedikci ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza mahallinde jandarma ekipleri incelemede bulunarak savcılıkça tahkikat başlatıldı.

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