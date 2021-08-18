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Erzincan'da otomobil sürüye daldı: 25 koyun telef oldu

Erzincan’da karayoluna çıkan sürüye otomobil daldı.

Erzincan'da karayoluna çıkan sürüye otomobil daldı. Kazada 25 koyun telef oldu.


Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu 5. kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürsel Babur idaresindeki AA-767-XC yabancı plakalı Audi marka jeep, karanlıkta fark etmeyerek Naci Albay'a ait yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada 25 koyun telef olurken yaralanan koyunlar mezbahaneye götürülerek kestirildi.


Kazada jeepin ön tarafında büyük çaplı hasar oluştu. Kaza sonrası telef olan koyunlar yoldan kaldırılarak olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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