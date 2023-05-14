Erzincan'da oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı

Erzincan'da toplamda 169 bin 594 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Erzincan il genelinde toplam 968 sandıkta 169 bin 594 seçmen oy kullanacak.