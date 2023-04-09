Erzincan'da oynanan basketbol şampiyonasında liseliler ter döktü

Erzincan'da Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 3x3 Basketbol Gençler İl Şampiyonası müsabakalarında liseli sporcular ter döktü.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 3x3 Basketbol Gençler Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakaları Merkez Spor Salonu'nda 6 takımın katılımıyla yapıldı. Toplamda 10 dakika süren karşılıklı 3 kişi ve tek potada oynanan müsabakalarda liseli gençler kıyasıya mücadele ediyor.

3x3 basketbol karşılaşmalarının Erzincan'da il defa okullar arasında oynandığını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Bektaş, ileri ki yıllarda bu spora ilginin ve katılımın daha çok olacağını söyledi. Bektaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan 3x3 Basketbol Liseli Gençler İl 1'nciliği müsabakaları başlamış durumda. İlimizde bu müsabakalara 3 kız 3 de erkek takımı katıldı. Müsabakalar sonucunda 1'nci olan okul takımlarımız, lise takımlarımız, 9 Mayıs'ta Erzincan dışında oynanacak olan grup müsabakalarında Erzincan'ımızı teşmil edecekler. İnanıyorum iki önümüzde ki yıllarda bu tür müsabakalara katılım daha fazla olur. Bildiğim kadarıyla 3x3 Basketbol müsabakaları ilimizde ilk defa oynanıyor. Ondan dolayı da biraz ilgi az olabilir, takım sayısından bahsediyorum ama önümüzde ki yıllarda bu takım sayısının artarak devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.