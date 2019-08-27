Erzincan'da paratrike uçuşlarına ilgi artıyor

Erzincan'a il dışından sıla-i rahim ziyaretine gelenler, üniversite öğrencileri ve Erzincanlı vatandaşlar paratrike uçuşuyla keyifli dakikalar yaşıyor.

ERHAVDER, 2019 uçuş sezonu başında başlattığı paratrike uçuşlarında asıl hedefin herkesin korkuyla baktığı yamaç paraşütü sporuyla insanları tanıştırmak ve ilerletmek isteyenlere gerekli eğitimle buluşmalarına imkân sağlamak olduğunu belirtti.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Eren Varlı yapılan organizasyonlarla ilgili olarak; “Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak şehrimizde doğa sporlarının gelişimine tanıtılmasına katkı sunmaya destek olmaya çalışıyoruz. Uçuşlarımızda asıl hedef insanları korkuyla baktığı yamaç paraşütü sporuyla tanıştırmak ve ilerletmek isteyenleri gerekli eğitimle buluşmalarına imkân sağlamak. Paratrike uygun hava koşullarında yerden hızlanarak küçük bir uçak gibi havalanabilen bir uçuş aleti. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkese kolay ve hızlı bir uçuş imkânı sağlıyoruz. Uçuş öncesi gerekli emniyet hazırlıklarını ve kontrollerimizi yaparak yaklaşık 15 dakika boyunca gökyüzünde Ekşisu mesire alanı üzerinde bu keyfi yaşamalarına vesile oluyoruz.

Her meslek gurubundan gelen misafirlerimiz var. Polis, avukat, asker, doktor vs. birçok kişiyi sezon başından itibaren motorlu yamaç paraşütüyle tanıştırdık. Genellikle eşler çift olarak geliyor. Uçuşlarımızı merak edenler için söylemek istiyorum ki burada tek yapmaları gereken şey oturup uçuşun keyfini çıkarmak. Geri kalan tüm sorumluluk pilotumuzda. Uçuş boyunca aksiyon kamerasıyla çekilen video görüntülerini de uçuş sonrasında hediye ediyoruz. Bu uçuşlara katılmak isteyen herkes, gerek sosyal medya gerekse bize Ordu Çarşısı 3. Kat dernek ofisimizden ulaşabilir. Soysal medyada derneğimizin kısaltma ismi “ERHAVDER” yazarak bizleri takip edebilirler” dedi.