Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, mobil okul timleri, yunus ekipleri ile denetim yapıldı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzincan'da çocuklarımızın 2022- 2023 eğitim öğretim yılında güvenli bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için tüm unsurlarımız ile görevimizin başındayız. İl Emniyet Müdürlüğümüzce Erzincan il genelinde 221 personel ve 36 motorize ekibimizin görev aldığı ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Denetimi Uygulaması' çerçevesinde 137 iş yeri, 6 internet kafe ve oyun salonu, 112 park ve bahçe, 6 metruk bina uygulama süresince kontrol edilmiş, 2 bin 594 kişinin GBT sorgusu yapılmıştır. Erzincan Valiliği tarafından alınan okul önlerinde, çevresinde okulla ilgisi bulunmayan ve rahatsızlık veren kişilerin uzaklaştırılmasına dair karara aykırı hareket eden 4 şahsa Kabahatler Kanunu 32. maddede yer alan 'Emre Aykırı Davranış'tan 2 bin 324 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Erzincan il genelinde okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiğimiz genel asayiş uygulamaları haricinde, polis sorumluluk bölgesinde bulunan 123 okulda, 121 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 54 okul-giriş çıkışlarından sorumlu ekip ve 3 okul kolluk görevlisi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına yönelik denetimlerimize devam edeceğiz.” denildi.