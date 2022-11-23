Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzincan il genelinde 145 personel ve 14 motorize ekibimizin görev aldığı ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Denetimi Uygulaması' çerçevesinde 127 iş yeri, internet kafe ve oyun salonu, 72 park ve bahçe, 5 metruk bina uygulama süresince kontrol edilmiş, 596 kişinin GBT sorgusu yapılmıştır. Erzincan Valiliği tarafından alınan Okul Önlerinde, Çevresinde Okulla İlgisi Bulunmayan ve Rahatsızlık Veren Kişilerin Uzaklaştırılmasına Dair Karar'a aykırı hareket eden 1 şahsa Kabahatler Kanunu 32. maddede yer alan 'Emre Aykırı Davranış'tan 581 TL idari para cezası uygulanmıştır. Erzincan il genelinde okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiğimiz genel asayiş uygulamaları haricinde, polis sorumluluk bölgesinde bulunan 144 okulda, 121 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 54 okul-giriş çıkışlarından sorumlu ekip ve 3 okul kolluk görevlisi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına yönelik denetimlerimize devam edeceğiz.” denildi.