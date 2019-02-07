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Erzincan'da polis evinde intihar etti

Erzincan’da bir trafik polisi, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak, intihar etti.

Erzincan'da bir trafik polisi, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak, intihar etti.


Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru H.B evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru H.B'yi ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederek, yoğun bakıma aldılar. Durumun kritik olduğu belirlenen polis memuru H.B hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları polisin evine gelirken, Cumhuriyet Savcısının evde incelemede bulundu.

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