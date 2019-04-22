Erzincan'da polis otosu kaza yaptı: 2'i polis 3 yaralı

Erzincan'da emniyete bağlı aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez İçtaş Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne ait polis otosuyla özel bir otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis otosu savrularak takla attı. Kazada 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapılarak araçlar çekicilerle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.