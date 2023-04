Erzincan'da Polis Teşkilatı'nın 178. yılı kutlandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri, belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı. Emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törende İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Yafez Urgancı, Atatürk büstüne çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından, törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, meslektaşlarının gününü kutlayarak, “Gece gündüz demeden fedakâr bir şekilde çalışarak başta terör, narkotik suçlar olmak üzere; tüm suç alanlarında başarılı çalışmalara imza attınız. Trafik güvenliği, huzur ve asayişin temini, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzenini sağlayarak daha huzurlu, daha güvenli bir Erzincan için çalıştınız. Erzincan'ın huzuru bizim gururumuzdur. Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla da hayata geçirmektedir. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden gelmeye devam edecek, suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ezan ve Kur'an mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, vazife malullerimizi, tüm meslek büyüklerimizi ve emeklilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize dua ve minnetlerimi iletiyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma, bu zorlu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli ailelerine sevgi ve muhabbetle selamlayarak sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Ardından emniyete ait araçlar kortej oluşturarak şehrin işlek caddelerinde siren eşliğince konvoy oluşturdu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Yafez Urgancı ile teşkilat mensupları Erzincan Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen program şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.