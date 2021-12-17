Erzincan'da polisin denetimleri sürüyor

Uygulama kapsamında il genelinde denetimler yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde uygulanan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında ilgili birimlerin sorumluluk sahalarında gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Denetimler kapsamında Erzincan'da metruk bina, trafik kontrolü, servis araçları kontrolü, işyerleri denetimi, park bahçe denetimi yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” denilerek Erzincan halkının huzur ve güveni için uygulama ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.