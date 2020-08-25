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"Erzincan'da, polisler adliyeye silahsız girecek" haberi asılsız çıktı

Bazı basın yayın organlarında bugün yer alan "Erzincan’da, polisler adliyeye silahsız girecek" başlıklı haber asılsız çıktı.

Bazı basın yayın organlarında bugün yer alan "Erzincan'da, polisler adliyeye silahsız girecek" başlıklı haber asılsız çıktı.


Erzincan Valiliğinden gerekse Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, Erzincan Valiliği tarafından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bu yönde yazılmış herhangi bir resmi yazının olmadığı Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Erzincan Valiliğine veya Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bu yönde herhangi bir yazı yazılmadığı öğrenildi.


Habere konu olan yazının Erzincan Adliyesinde bir Cumhuriyet Savcısının Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne yazdığı yazı ile polislerin adliye binasına girerken silahlarını görevli koruma şube müdürlüğü personeline teslim etmelerini talep ettiği, Erzincan Valisi ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bu talebi uygun görmediklerini belirterek, “Hem polisimize hem de askerimize güvenimiz tamdır.” diyerek böyle bir uygulamanın doğru olmadığını belirterek, yazının işleme alınmadığı belirtildi.

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