Erzincan'da polisler çocuklarla fidan dikti

Erzincan'da polis ekipleri çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Polisim Yanımda Geleceğim Güvende" projesi çerçevesinde, General Cihat Akyol İlkokulu'nda sosyal- kültürel faaliyete katılma imkânı bulamayan çocuk ve gençlere yönelik, çevre koruma şuuru kazandırmak için fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler polis abi ve ablaları ile beraber fidan dikmenin mutluluğunu paylaşırken emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Polislerle birlikte fidan dikme etkinliğini gerçekleştiren öğrencilerin hafızasında bir yer bırakmak ve farklı bir deneyim yaşamaları için bir araya gelinirken, etkinlik sonrasında öğrencilere hediyeler verildi.