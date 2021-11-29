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Erzincan'da polisten çocuklara broşürlü bilgilendirme

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, anaokulunda okuyan çocuklara genel güvenlik, 112 acil çağrı, trafik kuralları ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Erzincan Belediyesi Anaokuluna giden polis ekipleri, minik öğrencilere genel güvenlik, 112 acil çağrı, trafik kuralları ve güvenliği konularında bilgilendirme yaptı. Hem eğlenip hem de bilgilenen öğrencilere yapılan bilgilendirme seminerinin ardından boyama kitabı ve broşür dağıtıldı.

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