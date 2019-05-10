Erzincan'da Ramazan akşamları dolu dolu geçiyor

Millet Kıraathanesi arkasında bulunan alanda gerçekleştirilen programın 4. akşamı İl Müftülüğünün İlahi ve Kaside gurubunun kasideleri, ilahileri ile gerçekleştirildi.

Erzincan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan Akşamları programı Erzincan İl Müftülüğünün katkılarıyla gerçekleşen Kuranı Kerim tilaveti ve ardından ilahi ve kaside dinletileri yapıldı. Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk'ün Kuranı kerim tilavetinin ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Abdulkadir Erkut Allah'ın lütfu ve rahmetiyle ilgili konulara değindi. Program son bölümünde ise Erzincan İl Müftülüğü İlahi ve Kaside Grubunun kasideleri, ilahileri ve şiirleriyle program son buldu.