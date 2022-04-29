Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.
Erzincan'da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.
Buna göre; Bayramın 1. günü / 02.05.2022 Pazartesi
Gül Ekmek Fırını - Ordu Caddesi
Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi
Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Ertuş 1 Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Can Mercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Ulalar Ekmek Fırını - Ulalar Mahallesi
Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Somuncu Baba Ekmek Fırını - Barbaros Mahallesi
Kardeşler Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi
Bayramın 2. günü / 03.05.2022 Salı
Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi
Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Toklu Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Bozoğlu Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik
Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Bayramın 3. günü 04.05.2022 Çarşamba
Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi
Eksaş Ekmek Fırını - İplik Fabrikası Caddesi
Kök Ekmek Fırını - Keresteciler Sitesi
Erhan Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi
Eğinlioğlu Ekmek Fırını -Merkez Çarsısı
İkizler Fırını - Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi
Bizim Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
Ekmekçim Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi