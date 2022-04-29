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Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.

Erzincan'da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.


Buna göre; Bayramın 1. günü / 02.05.2022 Pazartesi


Gül Ekmek Fırını - Ordu Caddesi


Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi


Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi


Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi


Ertuş 1 Ekmek Fırını - Buğday Meydanı


Can Mercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi


Ulalar Ekmek Fırını - Ulalar Mahallesi


Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi


Somuncu Baba Ekmek Fırını - Barbaros Mahallesi


Kardeşler Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi



Bayramın 2. günü / 03.05.2022 Salı


Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi


Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi


Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi


Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı


Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi


İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi


Toklu Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi


Bozoğlu Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi


Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik


Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi



Bayramın 3. günü 04.05.2022 Çarşamba


Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi


Eksaş Ekmek Fırını - İplik Fabrikası Caddesi


Kök Ekmek Fırını - Keresteciler Sitesi


Erhan Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi


Eğinlioğlu Ekmek Fırını -Merkez Çarsısı


İkizler Fırını - Demirkent Mahallesi


Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi


Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi


Bizim Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi


Ekmekçim Fırını - Mimar Sinan Mahallesi


Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi

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