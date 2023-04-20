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Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

Erzincan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.


Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü Erzincan'da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (22 Nisan Cumartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;


Gül Ekmek Fırını - Eski iplik fabrikası Caddesi


Ermercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi


Mis Ekmek Fırını - İnönü Mahallesi / Adnan Menderes Caddesi


Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi


Asel Ekmek Fırını - Demirkent Beldesi


Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı


Mevlana Fırını - Halitpaşa Mahallesi


Yıldız Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi


İkizler Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi


Kavakyolu Fırını - Kavakyolu Beldesi


Bozoğlu Ekmek Fırını - Yukarı Kavakyolu Beldesi


Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise şehirde ki tüm fırınlar açık olacak.

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