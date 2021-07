Erzincan'da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Erzincan'da Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasında ucuz et alabilmek için vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Erzincan il merkezinde bulunan et ve süt satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, ucuz et alabilmek için bekledi. Oluşan kuyruğu gören polis ve sağlık ekipleri zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, yetkililer tarafından HES kodlarına bakılarak en fazla 4 kişi olarak içeriye alındı.

Bölgede Et ve Süt Kurumu'nun olmasından dolayı memnun olduklarını belirten Erzincanlılar, diğer market ve kasaplarda aynı kalitede etin daha pahalı olduğunu söylediler. Kuyrukta beklerken çayını yudumlayan Necdet Karadağ isimli vatandaş, “Böyle kurumların daha çok açılmasını istiyoruz. Hem kaliteli hem de ucuz bir et. Diğer yerlerle kıyaslandığında 4 kiloda 1 kilo et yapar. Bunun için bu kuruma çok teşekkür ederim. Çay keyfi yapıyorum. Hem çay alıyoruz hem de etimizi alıyoruz. Ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Mağazada kıymanın kilogramı 37 lira, dondurulmuş kıymanın kilogramı 32 lira, kasap köftenin kilogramı 40 lira, kuşbaşının kilogramı 40 lira, bifteğin kilogramı 49 lira, pirzolanın kilogramı 65 lira, pastırmanın kilogramı 88 lira 50 kuruş ve sucuğun kilogramı ise 45 liradan satılıyor.