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Erzincan'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Erzincan’da Ramazan ayında 350 gram sade pidenin 3.

Erzincan'da Ramazan ayında 350 gram sade pidenin 3.50 TL'den satışı yapılacak.


2021 yılı Ramazan ayında fırıncılarla yapılan görüşmeler üzerine 350 gram sade pidenin 3.50 TL'den satılması kararlaştırıldı.


Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, “Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.” dedi.

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