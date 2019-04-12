Erzincan'da Rehber Öğretmenlere seminer düzenlendi

Erzincan'da rehber öğretmenlere “Bir Meslek Elemanı Olarak; Gelecek Vizyonumuz” konulu seminer düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Ergene tarafından Erzincan'da görev yapan Rehber Öğretmenlere yönelik Erzincan Lisesi Toplantı Salonunda ”Bir Meslek Elemanı Olarak Gelecek Vizyonumuz ” konulu seminer verildi.

Prof. Dr. Tuncay Ergene seminerde; “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireye, kişisel sorunların çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlayan, kişisel isteklerini ve imkânlarını, çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardımcı olan bir hizmet alanıdır” dedi.

İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yıldız Ertunç ise konuşmasında “Okullarımızda rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan bu hizmetler 2023 eğitim vizyonunda bakanlığımızca belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir yere ve değere sahiptir. Bu nedenle rehber öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve alan uzmanları ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişi ile mesleki bilgilerini güncellemelerine katkıda bulunmak İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün önemsediği konuların başında gelmektedir. Bu sebeple Prof. Dr. Sayın Tuncay Ergene bugün burada” dedi.

Seminerden sonra İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yıldız Ertunç tarafından Prof. Dr. Tuncay Ergene'ye plaket verildi.