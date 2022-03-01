İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Erzincan Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.


Oto Sanayi Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı programına İl Müftüsü Burhan Çakır, oto sanayi esnafı ve çevrede görev yapan din görevlileri iştirak etti. Sabah namazı sonrası yapılan zikrin ardından, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından sohbet edilerek cemaatin sabah namazının manevi bereketinden istifade etmeleri sağlandı.


Program sonrası cemaate çorba ikram edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.