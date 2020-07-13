İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi

Erzincan’da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.

Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.


Kentte, öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Derenin etrafında toplanan vatandaşlar çamur dolu selin gelişini cep telefonlarıyla kaydetti.


Sel, Erzincan'ın Kemah ilçesi ve merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde de etkili oldu. Yaylabaşı'nda birçok evi ve bahçeleri sel suları bastı.


Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce meteorolojik uyarı yapılarak, “Bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.