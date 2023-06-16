Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi

Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.

Şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Derenin etrafında toplanan vatandaşlar çamur dolu selin gelişini cep telefonlarıyla kaydetti. Aşırı yağış sonucu Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan köyüne giden yol ulaşıma kapandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sağanak yağış sonrasında taşkınların meydana geldiği Günebakan Köyü'nde incelemelerde bulundu. Vali Makas, beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Günebakan köyünde meydana gelen taşkınların yaşandığı alanları gezerek, İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ yetkililerinden bilgiler aldı.

İlgili kurumların bölgeye kısa süre içerisinde ulaştığını ifade eden Vali Makas, temizlik çalışmalarının da kısa sürede başlayacağını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.