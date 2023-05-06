Erzincan'da sağanak yağış bekleniyor

Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan'da bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı 11 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın 21 derece olması öngörülüyor.