Erzincan'da sağanak yağış bekleniyor

Erzincan'da öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek sıcaklık Erzurum'un İspir ilçesi Çalıkaya Beldesinde 29,7 derece olarak kaydedilirken en düşük sıcaklık ise Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4 derece olarak ölçüldü.