Erzincan'da sağanak yağış caddeleri suyla doldurdu

Erzincan'da etkili olan kısa süreli sağanak yağış, ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskınına neden oldu.

Erzincan merkezde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Erzurum istikametinden Erzincan'a giriş güzergâhındaki kara yolu suyla doldu. Tıkanan mazgallardan suyun geri yola taşması üzerine araç trafiği ilerlemekte güçlük çekti.

Suyla dolan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti.

Erzincan'da kısa süreli yağan yağışta bile alt yapının yetersiz olduğundan caddelerin suyla dolabildiğini ifade eden bir vatandaş, “Yola bakın yola. Kentin güzelliği. Çok güzel. Kanallar bütün açık” diyerek kinayede bulundu.

Öte yandan meteorolojiden Erzincan için zirai don uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, “21.10.2022 Cuma günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; Erzincan'da hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.