Erzincan'da sağanak yağış

Erzincan'da aralıklı kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da sağanak aralıklı etkili oluyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bölge genelinde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmekte. Beklenen yerel kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.