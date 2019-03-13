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Erzincan'da sağlık personeline üreme eğitimi verildi

Erzincan’da sağlık personeline üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi verildi.

Erzincan'da sağlık personeline üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi verildi.


Anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek, halkın daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla; Merkez Toplum Sağlığı Üreme Sağlığı Birimi tarafından 5 doktor, 8 ebe, 2 hemşire olmak üzere 15 sağlık personeline eğitim verildi.


Verilen eğitimlerde, üreme sağlığı; üreme sağlığına giriş modül eğitimi, aile planlaması ve danışmanlığı modül eğitimi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar modül eğitimi, gençliğe yönelik üreme sağlığı hizmetleri modül eğitimi, güvenli annelik modül eğitimi konuları yer aldı. Bu konular dahilinde Türkiye'de anne ve bebek ölümlerini azaltmak, gelişmiş ülkeler hedefini tutturmak ve hizmete ulaşamayan kitlelerinde kaliteli hizmeti kullanma becerisini geliştirmek hedefleniyor.

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