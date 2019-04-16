Erzincan'da sağlıklı diş etleri için lazer teknolojisi kullanılıyor

Erzincan'da açıldığı günden itibaren binlerce vatandaşa hizmet veren Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta memnuniyetini ön planda tutarak ilin ve bölge halkının yüzünü güldürüyor.

Özel hastane konforunda ve teknolojik donanımıyla da üstün niteliklere sahip olan Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, son teknolojik cihazları, en iyi teknik koşulları ve akademik ve uzman personellerle hizmet kalitesini arttırmaya devam ederek sadece Erzincan halkının değil bölge halkının da memnun kalmasını sağlıyor.

Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lazerle diş eti tedavisi de artık mümkün. Sağlıklı diş etleri için lazer teknolojisinin kullanıldığı hastanede hastalar da bu durumdan oldukça memnunlar. Lazerle yapılan diş eti tedavisi hakkında bilgi veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "İyi bir gülümseme, yalnız beyaz ve muntazam dişlerle değil, bu dişlere uyumlu diş etleri ile mümkündür. Diş eti problemi olan insanlarda estetik dişlerden veya etkili bir gülümsemeden söz etmek imkansızdır." dedi.

Diş eti problemlerinin lazer tedavisi ile çözülebileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, "Diş eti rahatsızlıkları diş eti seviyelerindeki asimetri, diş etlerinde yaşanan çekilmeler sonucunda gülüş ile ortaya çıkan problemlerden geliyor. Fakat bu gibi durumlar artık sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü lazer tedavi ile tüm diş eti problemleri çözülebiliyor. Konuşma ve gülme sırasında dişlerden çok diş etlerinin ön planda olması, gülümsemenin kalitesini düşürüyor. Diş eti problemleri, kişilerde estetik kaygının yanı sıra bir de psikolojik sorunlar yaşanmasına zemin hazırlayabiliyor. İşte böyle hastaların diş etlerinde seviye düzenlemesi yapılması gerekir. Tam da bu noktada devreye diş eti tedavisi işlemi girer. Bu işlem daha önceleri cerrahi yöntemlerle yapılırken günümüzde lazer ile pratik bir şekilde uygulanabiliyor. Lazer ile yapılan diş eti tedavisi genel olarak kalıcı bir etkiye sahiptir. Fakat lazer ile diş eti düzenleme tedavisi yapılacak hastanın çene gelişiminin tamamlandığından emin olunmalıdır. Bu tedavi yönetimini Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde rahatlıkla hastalarımıza uyguluyoruz." şeklinde konuştu.