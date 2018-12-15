Erzincan'da saz üstatları için 30 yıldır bağlama üretiyor

Erzincan'da yaşayan bağlama ustası 30 yıldır saz üstatları için bağlama üretiyor. Halk müziğinin önemli enstrümanlarından biri olan el emeği bağlama üretimi, teknolojik imkanların artması ve çırakların yetişmemesi nedeniyle son demlerini yaşıyor.

13 Şubat Çarşısı'nda küçük bir atölyede 30 yıla yakındır bağlama yapan 55 yaşındaki Yılmaz Kılınç, ağacın cinsine göre ayda ortalama 5-6 bağlama yapıyor. Bağlama yapmak için maun, dut ve kırmızı ardıç ağaçlarını tercih eden Kılınç, bazı bağlamaları ise yaklaşık 6 ayda tamamladığını söyledi. Bağlama yapımını aşama aşama anlatan Kılınç, zahmetli ve bir o kadarda emek isteyen bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Bir bağlamanın oluşumunda ağacın önemli olduğunu ifade eden Kılınç, belli bir süre geçtikten sonra ağaçları kuruttuğunu ve daha sonra gerekli işlemleri yaparak bağlamanın ortaya çıktığını söyledi.

Yılmaz Kılınç, "İyi bir bağlama 5-6 yıl kurumuş bir maun ağacından ortaya çıkıyor. Bağlamaları ağırlıklı olarak yurt dışına, gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelere gönderiyorum. Bağlama yapım işi eskiden iyiydi. Bu meslekte artık çırak bile yetişmiyor. El emeği yaptığım bağlamaların fiyatı 700 liradan başlıyor kalitesine göre fiyatı yükseliyor. Bağlamanın yapıldığı ürüne göre yaşam süreleri değişiyor. Bu mesleği Erzincan'da yapan da pek kalmadı. Bu meslek artık kaybolmaya yüz tuttu. Şimdi artık sazlar hazır yapılıp satılıyor. Bizim zamanımızda makine yoktu. Bağlamaların hepsi elle yapılıyordu. Bu makineler sonradan çıktı şimdi makineyle yapıyorlar" diye konuştu.