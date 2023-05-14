Erzincan'da ‘Seçim Güvenliği' toplantısı yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında ‘Seçim Güvenliği' toplantısı gerçekleşti.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili ‘Seçim Güvenliği' toplantısı İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seçim sürecinin il genelinde güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kenan Kurt, "Seçim sürecinin Erzincan genelinde huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi en büyük gayemiz. Hepimiz bu sürecin ilimizde güven içinde geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe, eksikliğe, güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri ve amirler, sandıklarda, okullarda ve nakillerde görevli komiser sınıfı amirler katıldı.