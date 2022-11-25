Erzincan'da şehit askerler ve terörle mücadelede başarılı olunması için kurban kesildi

Erzincan'da şehit askerler ve terörle mücadelede başarılı olunması için 15 kurban kesildi.

Erzincan'da, İl Jandarma Komutanlığınca şehit askerler ile görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı için kurban kesildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde şehitler ve görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı için 15 kurban kesildi. Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle bir süre sohbet etti.

Askerlere hitaben konuşan Vali Makas, "Ayağınıza taş değmesin, Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun." temennisinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı eğitim sahasında gerçekleştirilen törende, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarısı ve selameti için okunan duaların ardından kurbanlar kesildi.