Erzincan'da seracılık toplantısı yapıldı.

Erzincan'da seracılığın geliştirilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonunda yapılan ve seracılığın masaya yatırıldığı toplantıya Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlık etti.

Erzincan' da örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan “Erzincan İlinin Genel, Tarımsal ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Verileri” ni içeren brifingin sunumu yapıldı. Sunumun ardından söz alan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin seracılığın geliştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdürüleceğini belirtti. Erzincan Bahçe Kültürleri Enstitü Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden katılan personellerin görüşleri dinlenerek toplantı sona erdi.

Toplantının ardından katılımcılar Erzincan merkezde bulunan modern seraları ve Üzümlü İlçesinde Ahıska Türkleri için kurulan seraları Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ile birlikte ziyaret ettiler.