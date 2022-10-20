Erzincan'da servis şoförlerine eğitim

Erzincan'da okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında Şube Müdürü Mecit Sarı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Öztürker, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Trafik Kısım Amiri Veysel Sarı, servis araç şoförleri ve rehber personelinin katılımı ile yapıldı.

Taşımalı eğitimde kullanılan araçlar dâhil tüm okul servis araçlar şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla yapılan trafik eğitimi programında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, güvenli bir taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilerin sabah 07.00'dan önce okullara, okulların çalışma saatlerine dikkat edilerek öğrencilerin okulun açılış saatine yakın bir saatte okula bırakılmalarına hassasiyet göstermelerini, aksi durumların takipçisi olacaklarını hatırlattı.

Şube Müdürü Mecit Sarı, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesinde servis şoförlerini ve rehber personeli yasal sorumlulukları hakkında bilgilendirdi. Yasal uyarılara ve ikazlara uymayan kişilere kanunun öngördüğü ceza nispetinde uygulama yapılmaya devam edileceği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen toplantıya katılım gösteren polis memuru Mehmet Öztürke ise, araçta bulunması gereken malzemeler, yönetmelik ve şartnamede belirtilen hususlar, dur lambaları, okul taşıt yazıları, yönetmelik çerçevesinde belirtilen hususlar, araçların temizlik hususları ve öğrencilerin araçlara inme ve binmesinde dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.