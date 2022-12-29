Erzincan'da SGK binasında EYT yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından vatandaşlar, prim gün sayısını öğrenmek için SGK binaları önünde kuyruk oluşturdu.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne geldi.

SGK'ya gelen vatandaşlar, EYT düzenlemesinden yararlanmak için doldurduğu talep formunu SGK'da ilgili birimlere verdi.

Mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Mutluyuz, emekli olduk mu mutlu oluruz” dediler.

Günlerini hesaplatacağını belirten vatandaşlar, “Bakacağız şimdi günlerimizi hesaplatacağız. İnşallah olur, mutluyuz, Allah razı olsun” diye konuştular.

Öte yandan, SGK'da yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bir taraftan günlerini hesaplattırırken, diğer taraftan da emekli olmanın mutluluğunu yaşıyor.