Erzincan'da sıcak asfalt çalışması

Çalışmalar kapsamında Mimarsinan Mahallesinde bulunan 7 sokakta sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen şehir genelinde program dâhilindeki asfalt çalışmaları devam ediyor. Asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan 7 sokakta, 1200 m uzunluğunda, 6 m genişliğinde, 8000 m2 alanda toplam 1000 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmaları inceledi

Çalışmaları sahada takip eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan bölgelere asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Erzincan'da asfaltsız hiçbir mahalle bırakmamak için imkânlar dâhilinde merkez ve beldelerde vatandaşlarımızı asfalta kavuşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Erzincan'ın daha da güzel bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı kullanımlar diliyorum.” dedi.