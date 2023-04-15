Erzincan'da sıcaklık artacak

Erzincan'da hava sıcaklığı bugünden itibaren 6 ila 8 derece artacak.

Erzincan genelinde son haftalarda yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Erzincan'da gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 20 dereceyi bulması öngörülüyor.

Yağışlı havanın ardından güneşli havayı fırsat bilen Erzincanlılar güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada artık ince kıyafet ile dolaşmak istediklerini ifade ederek, “Artık havalar ısınacak. Ufak ufak ısınmaya devam ediyor. Şurada 3-5 gün sonra yaz havasına geçeceğiz” dedi.

“Çığ uyarısı”

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden çığ uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, “Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.