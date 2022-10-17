Erzincan'da sıcaklık düşüyor sağanak yağış bekleniyor

Erzincan'da hava sıcaklığında düşüş başlarken gün içerisinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde sıfır derece olarak, en yüksek sıcaklıkta Erzurum'un İspir ilçesinde 23,7 derece olarak kaydedildi.