Erzincan'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın ediyor

Erzincan'da hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkez olan Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti, büyük bir çimenli meydanı ve buz gibi akan doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkânı buluyor.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Erzincan'da, merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi olurken, hafta sonunu fırsat bilenler mangalını alıp buraya koşuyor. Doğal maden suyunun yanı sıra soğuk suları, kaplıca suyu ve kükürtlü suya ilgi gösteren vatandaşlar, gölet kenarında serinlemeye çalışıyor.

Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Yaşar Özlü, “Kent merkezi oldukça sıcak. Biz de sıcaktan kaçıyoruz. Burası doğa harikası bir yer. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı ise, “Hava çok sıcak. 37, 38 dereceleri buluyor. Biz de kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun Ekşisu Mesire Alanı olsun, böyle yerlere attık kendimizi. Çocuklarımız parkta oyuyor, kendimiz burada piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, her şey güzel. Erzincanlı, yerli ve yabancı tüm turistleri buraya bekliyoruz” diye konuştu.