Erzincan'da "Sıfır Atık” semineri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayeleriyle 81 ilde başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde “ Sıfır Atık Projesi “ semineri yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sıfır Atık Odak Noktası, ve Siyaset ve Toplum, Genç Tema, Yeniler ve Girişimcilik Kulüpleri tarafından hazırlanılan “Sıfır Atık Projesi” semineri Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Düzenlenen seminere Erzincan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcısı Selçuk Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Çevre Mühendislerinden Burçin Tandoğan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sıfır Atık Odak Noktası Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yazar, Sıfır Atık Yedek Odak Noktası Arş. Gör. Bilal Kayaoğlu, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Sıfır atık projesi kapsamında hazırlanan kamu spotu, çeşitli görsel ve sosyal sorumluluk temalı film gösterimi ile başladı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Aydın, Erzincan genelinde proje kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydın Şu anda ülke genelinde devam eden proje kapsamında Erzincan'da Anaokullarından Üniversiteye kadar eğitim kurumları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Çevre Mühendislerinden Burçin Tandoğan “Sıfır Atık” projesinin ana teması, içeriği, avantajları ile yapılan ve devam eden çalışmaları hakkında katılımcılara slayt eşliğinde sunum yaptı. Tandoğan, sunumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, AVM'lere; evlerden okullara birçok yerde, oluşabilecek atıkların geri dönüşüme kazandırılabileceğine dikkat çekti. Çöp ile atık arasındaki farka da değinen Tandoğan, atıkların çeşitli yollarla geri kazandırılabileceğini, bunun için de herkese ve her kesime önemli görevler düştüğünü anlattı ve “Öğrencilerimizden beklediğimiz, geri dönüşebilecek atık malzemeyi çöpe değil de geri dönüşüm kutularına atmalarıdır” dedi.

Programda son olarak Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yazar “Sıfır Atık Projesi”'nin uygulama safhalarını ve proje faaliyetlerine değinirken, Arş. Gör. Bilal Kayaoğlu ise proje kapsamında gerçekleştirilen koordinasyon çalışmalarından bahsetti.

Program sonunda seminerlerin geçekleştirilmesi esnasında aktif olarak görev yapan ve projenin bilinçlendirme ve uygulanması aşamalarında gönüllü olan “Yeniler Kulübü”, “Genç Tema Kulübü”, “Siyaset ve Toplum Kulübü” ve “Girişimcilik Kulübü” üyelerine ve yapmış oldukları koreografi gösterisinden dolayı “Genç Kızılay Kulübü”ne de ayrıca teşekkür edildi.